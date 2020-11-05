Карреньо Буста обыграл Гомбоша в третьем раунде парижского «Мастерса»

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста в третьем раунде турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) победил словака Норберта Гомбоша (7:5, 6:2). В другом матче француз Уго Умбер оказался сильнее хорвата Марина Чилича (6:3, 6:7 (4:7), 6:3).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 9) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 7:5, 6:2

Уго Умбер (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3