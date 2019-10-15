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Карлович сыграет с Чиличем во втором круге «ВТБ Кубка Кремля»

19:42
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Хорватский теннисист Иво Карлович обыграл словенца Альяжа Бедене в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля» — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6). Игра продолжалась 2 часа 13 минут. Во втором раунде Карлович сыграет с соотечественником Марином Чиличем.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Иво Карлович (Хорватия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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