Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Токио
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса во втором круге турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Алькараса.
В пятницу испанец пропустит тренировку перед игрой с Бергсом из-за травмы голеностопа, которую он получил в стартовом матче против аргентинца Себастьяна Баэса.
В четвертьфинале турнира испанский спортсмен сыграет против американца Брэндона Накашимы.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 226 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3
Новости