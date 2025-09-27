Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса во втором круге турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Алькараса.

В пятницу испанец пропустит тренировку перед игрой с Бергсом из-за травмы голеностопа, которую он получил в стартовом матче против аргентинца Себастьяна Баэса.

В четвертьфинале турнира испанский спортсмен сыграет против американца Брэндона Накашимы.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3