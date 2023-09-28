Алькарас: «Моя главная цель до конца года — первое место в рейтинге»

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что намерен побороться с сербом Новаком Джоковичем за первое место в мировом рейтинге.

«Как я уже неоднократно говорил, нас ждет действительно красивая борьба за место первой ракетки мира после великолепного выступления Джоковича в американском сезоне. Я приехал сюда [в Пекин] с дополнительной мотивацией. Как я уже сказал, это то, о чем я думаю на каждой тренировке, на каждом турнире. Так что для меня первое место в рейтинге — одна из главных целей до конца года», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

На этой неделе Алькарас выступает на турнире ATP 500 в Пекине — это его первое соревнование после US Open.

На данный момент у Джоковича, который является первой ракеткой мира, 11 795 очков. Алькарас занимает второе место с 8 535 очками, третий — Даниил Медведев (7 280).