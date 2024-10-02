Алькарас в третий раз подряд победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в решающем матче турнира в Пекине — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжилась 4 часа 12 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алькараса шесть эйсов, две двойные и три реализованных брейка из 15.

Алькарас в третий раз подряд победил Синнера. Ране испанец одержал верх над итальянцем в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос».

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)