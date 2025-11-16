Теннис
16 ноября, 22:30

Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира АТР-2025 в Турине.

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Итальянец 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 заработанных. На счету испанца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

24-летний Синнер второй сезон подряд выиграл Итоговый турнир — в финале 2024 года он победил американца Тэйлора Фритца. Теперь на счету итальянского теннисиста 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде.

22-летний Алькарас также является победителем 24 турниров ATP. Он впервые в карьере играл в финале Итогового чемпионата.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 7:5

Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире
Финал Итогового турнира между Алькарасом и Синнером прервали из-за зрителя, которому стало плохо
Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025
Синнер — о победе над де Минауром: «Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете»
    Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире

