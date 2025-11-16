Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира АТР-2025 в Турине.

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Итальянец 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 заработанных. На счету испанца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

24-летний Синнер второй сезон подряд выиграл Итоговый турнир — в финале 2024 года он победил американца Тэйлора Фритца. Теперь на счету итальянского теннисиста 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде.

22-летний Алькарас также является победителем 24 турниров ATP. Он впервые в карьере играл в финале Итогового чемпионата.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 7:5