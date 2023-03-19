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Сегодня, 11:03

Алькарас — о Медведеве: «Он лучший игрок мира прямо сейчас, но я готов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала турнира в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я действительно хочу играть с лучшими игроками в мире. Я всегда считал, что, если вы хотите быть лучшим, вы должны побеждать лучших. Я бы сказал, что Даниил — лучший игрок мира прямо сейчас. У него потрясающая победная серия. Для меня это будет трудным испытанием, но я готов. Завтра в финале покажу все, на что способен», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира россиянин переиграл американца Френсиса Тиафо. Эта победа стала для него 19-й кряду. Ранее Медведев выиграл три титула подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Алькарас в случае победы в финале вернет себе звание первой ракетки мира.

Финал Медведев — Алькарас состоится 20 марта, начало матча — не ранее 2.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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