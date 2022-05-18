Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:42

Карлос Алькарас выразил обеспокоенность состоянием Рафаэля Надаля

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что переживает о состоянии соотечественника Рафаэля Надаля.

Ранее испанец поиграл канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале турнира в Риме (6:1, 5:7, 2:6). В третьем сете Надаль хромал, однако не сообщил о травме после игры.

«Никому не нравится видеть Рафу таким. Он пример для всех. То, что он страдает, занимаясь любимым видом спорта, причиняет боль и всем нам, и лично мне тоже», — цитирует Алькараса Punto De Break.

В марте 2022 года Надаль получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.

Источник: https://www.puntodebreak.com/
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Первая сенсация чемпионата мира: исторический провал чехов в матче с аутсайдером
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев назвал причины поражения от Гаске
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости