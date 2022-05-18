Карлос Алькарас выразил обеспокоенность состоянием Рафаэля Надаля

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что переживает о состоянии соотечественника Рафаэля Надаля.

Ранее испанец поиграл канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале турнира в Риме (6:1, 5:7, 2:6). В третьем сете Надаль хромал, однако не сообщил о травме после игры.

«Никому не нравится видеть Рафу таким. Он пример для всех. То, что он страдает, занимаясь любимым видом спорта, причиняет боль и всем нам, и лично мне тоже», — цитирует Алькараса Punto De Break.

В марте 2022 года Надаль получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.