Карлос Алькарас выиграл теннисный турнир в Буэнос-Айресе
Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.
В финале он в двух сетах победил представителя Великобритании Кэмерона Норри — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Для 19-летнего испанца этот титул стал 7-м в карьере на уровне ATP и «Большого шлема».
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:3, 7:5
Новости