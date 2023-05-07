Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:30

Алькарас выиграл четвертый «Мастерс» до 21 года, больше только у Надаля

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл свой четвертый титул серии «Мастерс».

Как сообщает Opta, только Рафаэль Надаль выиграл больше таких титулов до того, как ему исполнился 21 год — 9 трофеев. Алькарас с 4 титулами занимает второе место, на третьей строчке — Новак Джокович (4).

Также 20-летний Алькарас стал вторым теннисистом после Надаля (2013, 2014), которому удалось выиграть турнир в Мадриде два года подряд.

Источник: Opta
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
В ФТР надеются, что победа на «Мастерсе» в Мадриде будет не последним совместным титулом для Рублева и Хачанова
Алькарас: «Я буду наслаждаться финалом Мадрида и постараюсь сделать счастливой всю Испанию»
Селиваненко — о поражении Хачанова: «Карен показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Алькарасом»
Хачанов создал Алькарасу большие проблемы. Но Карлос слишком хорош в Мадриде
Медведев и Рублев пострадали от своих. В Мадриде лидеры нашего тенниса не справились с россиянами
Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас победил Штруффа в финале турнира ATP в Мадриде

Алькарас: «Взять трофей в Мадриде, в моей стране — это всегда особенное чувство»
Новости
RSS RSS
Все новости