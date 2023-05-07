Алькарас выиграл четвертый «Мастерс» до 21 года, больше только у Надаля

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл свой четвертый титул серии «Мастерс».

Как сообщает Opta, только Рафаэль Надаль выиграл больше таких титулов до того, как ему исполнился 21 год — 9 трофеев. Алькарас с 4 титулами занимает второе место, на третьей строчке — Новак Джокович (4).

Также 20-летний Алькарас стал вторым теннисистом после Надаля (2013, 2014), которому удалось выиграть турнир в Мадриде два года подряд.