Алькарас победил Вашеро и сыграет с Синнером в финале «мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл монегаска Валентина Вашеро в полуфинале турнира в Монте-Карло — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Алькарас сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Вашеро три подачи навылет, одна «двойная» и один реализованный брейк-пойнт.

В финале испанец сыграет со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Валентин Вашеро (Монако) — 6:4, 6:4

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