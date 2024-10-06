Алькарас в двух сетах победил китайца У Ибина в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над китайцем У Ибином в третьем круге «мастерса» в Шанхае — 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча продолжилась 1 час 41 минуту. Алькарас 11 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. У Ибина семь эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейка.
В четвертом круге соревнований Алькарас сыграет с сильнейшим в паре Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — У Ибин (Китай, WC) — 7:6 (7:5), 6:3
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