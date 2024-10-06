Алькарас в двух сетах победил китайца У Ибина в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над китайцем У Ибином в третьем круге «мастерса» в Шанхае — 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжилась 1 час 41 минуту. Алькарас 11 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. У Ибина семь эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейка.

В четвертом круге соревнований Алькарас сыграет с сильнейшим в паре Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — У Ибин (Китай, WC) — 7:6 (7:5), 6:3