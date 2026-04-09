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9 апреля, 19:07

Алькарас обыграл Этчеверри и встретится с Бубликом в 1/4 финала «мастерса» в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент

Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче третьего круга турнира в Монте-Карло — 6:1, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:3

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Теннис
Александр Бублик
Карлос Алькарас
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