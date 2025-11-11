Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире

Испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах победил американца Тэйлора Фритца в матче группового этапа Итогового турнира АТР — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 50 минут. Алькарас 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Фритца 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Алькарас выиграл второй матч подряд на групповом этапе Итогового турнира. На старте соревнований испанец одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром. Фритц в первой встрече нанес поражение итальянцу Лоренцо Музетти.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3