Алькарас обыграл Фритца и стал победителем турнира в Токио

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Тэйлора Фритца в финале турнира в Токио — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Алькарас сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Фритца 6 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

22-летний испанец завоевал 24-й титул в карьере и восьмой в этом сезоне.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:4