30 сентября, 13:48

Алькарас обыграл Фритца и стал победителем турнира в Токио

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Тэйлора Фритца в финале турнира в Токио — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Алькарас сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Фритца 6 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

22-летний испанец завоевал 24-й титул в карьере и восьмой в этом сезоне.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
Тэйлор Фритц
  • Из Алматы

    А почему не написали, что Алькарас стал снова первой ракеткой мира?

    01.10.2025

  • igor1972

    8 титулов за сезон! Из них 2 ТБШ. И ещё не вечер. Монстр, что тут скажешь..

    30.09.2025

  • Садовник

    Номер один.

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    молодец, что еще сказать

    30.09.2025

  • Den Tarasov

    Лучший с большим отрывом !!

    30.09.2025

  • oleg.bob

    Великий! Что и говорить...

    30.09.2025

  • инок

    Алькарас держит свою марку. С победой его на турнире в Токио!

    30.09.2025

