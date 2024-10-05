Алькарас вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае
Испанец Карлос Алькарас победил китайца Шан Цзюньчэна во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 17 минут. Вторая ракетка мира реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.
В третьем круге «мастерса» испанец сыграет с китайцем У Ибином.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 6:2, 6:2
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