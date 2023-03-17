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17 марта, 10:42

Алькарас: «Мне нравится играть против Синнера, потому что он заставляет меня выкладываться до предел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему ему нравятся матчи против Янника Синнера.

Они поборются в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Счет в личных встречах 2:2.

«Насколько нравится играть с Янником? Сажу, что получаю огромное удовольствие. Как я уже говорил пару раз, я люблю очень сложные, упорные матчи с высоким уровнем тенниса. Люблю играть такие. Янник — отличный игрок. У него прекрасные удары. Поэтому мне нравятся все матчи против него.

Янник — хороший игрок не только благодаря отличной подаче, отличному движению, но и потому, что он заставляет соперника выложиться по полной. Старается играть агрессивно, ему удаются отличные удары. Именно поэтому мне и нравится против него играть: он заставляет меня выкладываться до предела. Я должен быть очень, очень сосредоточен. Мне нравится это ощущение», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч между Синнером и Алькарасом состоится 18 марта. Начало запланировано на 21.00 мск.

Теннис
Карлос Алькарас
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