Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн
Карлос Алькарас сыграет с Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира «Шлем шести королей»
Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с соотечественником Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в четверг, 17 октября. Начало — после 21.00 по московскому времени.
В России в прямом эфире трансляцию матча Алькарас — Надаль можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
21-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 38-летний Надаль занимает 153-е место в рейтинге ATP.
Выставочный турнир «Шлем шести королей» стартовал 16 октября и завершится 19 октября.
Карлос на старте соревнований в Эр-Рияде победил датчанина Хольгера Руне в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
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