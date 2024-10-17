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17 октября, 23:56

Алькарас победил Надаля в полуфинале турнира «Шлем шести королей»

Руслан Минаев
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Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанец Карлос Алькарас победил соотечественника Рафаэля Надаля в полуфинале турнира «Шлем шести королей» — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 18 минут. Алькарас сделал за игру 3 эйса и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У Надаля — 1 эйс и 4 двойные ошибки.

2-я ракетка мира вышел в финал выставочного турнира и встретится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Надаль сыграет в матче за третье место с 24-кратным победителем «мейджоров» сербом Новаком Джоковичем.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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