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Сегодня, 17:39

Алькарас высказался о том, что станет первой ракеткой, если победит Медведева в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира, если выиграет в Индиан-Уэллсе. Он в финале сыграет с Даниилом Медведевым.

«Я знаю, что если выиграю, то стану первой ракеткой мира. Постараюсь думать не об этом, а о том, что должен сделать. Завтра меня ждет действительно тактический матч, будет очень тяжело. Скажем так, я должен все сделать идеально. Это все мои мысли о завтрашнем матче. Но, конечно, было бы здорово победить (улыбается)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в ночь на 20 марта. Начало — не ранее 02.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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