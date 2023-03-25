Алькарас: «Я молод, и у меня нет других забот кроме тенниса»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал то, что сейчас ему проще играть в силу возраста.

Ранее Энди Маррей сказал, что в 18-19 лет играть проще, потому что у тебя пока нет травм.

«Возможно. Сейчас мне надо этим воспользоваться. Я молод и согласен со словами Маррея. Я молод, и у меня нет других забот кроме тенниса. Вероятно, с возрастом начинаешь больше думать», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Майами.

Во втором круге «Мастерса» в Майами 19-летний спортсмен обыграл аргентинца Факундо Баньиса (6:0, 6:2). В следующем раунде Алькарас встретится с Душаном Лайовичем из Сербии.