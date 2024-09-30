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Допинг

Сегодня, 07:17

Алькарас — о развитии допинг-дела Синнера: «Я понимаю его позицию»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал первую ракетку мира Янника Синнера после новости о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиться дисквалификации итальянца.

«Это действительно сложный момент. Ему трудно. Я знаю, что об этом все говорят, пишут в новостях. Наверное, как он и сказал перед Нью-Йорком, люди стали смотреть на него по-другому. Я не знаю, как это будет, но я точно понимаю его позицию. Надеюсь, что эта проблема скоро останется позади, и он сможет сосредоточиться на том, что любит, а именно — на игре в теннис, и будет двигаться вперед», — приводит Tennis-Infinity слова Алькараса.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

23-летний итальянец является чемпионом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024). Всего на его счету 17 титулов ATP.

Источник: Tennis-Infinity
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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