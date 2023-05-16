Алькарас — о поражении от Марожана: «Он заслужил победу от первого до последнего очка»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 135-й ракетки мира Фабиана Марожана в третьем круге «мастерса» в Риме.

«Физически я был в полном порядке, просто чувствовал себя некомфортно. Он заставил меня так чувствовать себя на корте. Весь матч он играл агрессивно. Был точен и в корте, и с задней линии. Мне было трудно включиться в матч, в розыгрыши. Я допускал много ошибок, которых обычно не делаю», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Также 20-летний теннисист заявил, что Марожана заслужил победу.

«Разумеется, в теннисе случаются такие дни, и с ними нужно справляться. Во втором сете я был близок, у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Он все время играл на одном уровне. Он заслужил победу от первого до последнего очка», — сказал Алькарас.

В 1/8 финала турнира в Риме Марожана сыграет с хорватом Борной Чоричем.