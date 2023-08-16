Алькарас — о победе над Томпсоном: «Это был непростой матч, но к концу я смог найти свою лучшую игру»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге турнира в Цинциннати над австралийцем Джорданом Томпсоном. Для 20-летнего испанца это 50-я победа в сезоне.

«Это был непростой матч, но ближе к концу я смог найти свою лучшую игру. Мы ждали весь день, а когда вышли на корт, начался дождь. Так что да, было непросто. Но нужно находить способ выиграть матч в такой ситуации», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США).