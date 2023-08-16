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Сегодня, 14:08

Алькарас — о победе над Томпсоном: «Это был непростой матч, но к концу я смог найти свою лучшую игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге турнира в Цинциннати над австралийцем Джорданом Томпсоном. Для 20-летнего испанца это 50-я победа в сезоне.

«Это был непростой матч, но ближе к концу я смог найти свою лучшую игру. Мы ждали весь день, а когда вышли на корт, начался дождь. Так что да, было непросто. Но нужно находить способ выиграть матч в такой ситуации», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США).

Теннис
Карлос Алькарас
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