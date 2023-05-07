Алькарас: «Взять трофей в Мадриде, в моей стране — это всегда особенное чувство»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на «Мастерсе» в Мадриде.

В финале он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

«Для меня это очень, очень особенное событие. Взять трофей здесь, в Мадриде. В моей стране. Играть и добиваться хороших результатов здесь и стать чемпионом — это всегда особенное чувство. Перед моей родной публикой, моей семьей, моими друзьями. Для меня это особенное чувство, которое я никогда не забуду.

Это был действительно трудный матч. Ян играл отлично, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я не воспользовался ими, и мне было тяжело. Я сказал себе, что должен быть позитивным все время и что у меня будут шансы, и я думаю, что мне это удалось в третьем сете», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

Для 20-летнего испанца это 10-я победа на турнирах ATP. Алькарас стал вторым теннисистом после Рафаэля Надаля (2013, 2014), которому удалось выиграть турнир в Мадриде два года подряд.