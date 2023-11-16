Алькарас: «Медведев — один из лучших теннисистов в мире. Его очень трудно обыграть»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

«Мы постараемся использовать матч US Open в качестве примера. Я долгое время был психологически не в том состоянии. Против Даниила такого быть не может. Я знаю, как он будет играть, поэтому перед матчем мы продумаем стратегию. Медведев — один из лучших игроков в мире. Нужно играть очень хорошо тактически, быть терпеливым и агрессивным одновременно. Его очень трудно обыграть. Нужно ждать удобного момента, но при этом бежать и быть спокойным, выполнять по пять-шесть ударов в розыгрышах, пока не появится шанс, понимая при этом, что часто его не будет», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

20-летнему испанцу необходимо победить Медведева, чтоб иметь шансы на выход в полуфинал из «Красной группы».

На данный момент в счет в личных встречах 2-2. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале US Open-2023. Медведев выиграл этот матч со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.