Алькарас: «В прошлом году мы с Циципасом выдали горячую встречу»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделилась ожиданиями от встречи с греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира в Барселоне.

«Стефанос умеет проводить отличные матчи. В прошлом году мы выдали, скажем так, горячую встречу. Я знаю, что за пределами корта Стефанос отличный парень. Я постараюсь забыть все, что было прежде, и сфокусироваться на предстоящей игре, чтобы попытаться выиграть», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Финальный матч турнира между Алькарасом и Циципасом состоится сегодня, 23 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.