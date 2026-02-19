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Алькарас: «Хачанов играл отлично»

Руслан Минаев
Карлос Алькарас и Карен Хачанов.
Фото AFP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:7 (3:7), 6:4, 6:3) в четвертьфинале турнира в Дохе.

«Это был очень плотный и упорный матч. В первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, которые я не смог реализовать. Было очень тяжело. Карен играл отлично. Я знал, что у меня будут шансы, просто в первом сете я ими не воспользовался. Нужно было продолжать, продолжать бороться, ждать своих возможностей и стараться их реализовать. Думаю, во втором и третьем сетах мне это удалось. Я очень-очень горжусь тем, как я это сделал и как боролся», — сказал Алькарас во время интервью на корте.

В следующем круге 22-летний Алькарас встретится с россиянином Андреем Рублевым.

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Теннис
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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