Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

19 февраля 2025, 20:10

Алькарас обыграл Нарди и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Алина Савинова

3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Лукой Нарди во втором круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.

Соперником Алькараса в четвертьфинале турнира станет чех Иржи Легечка, который в матче второго раунда победил Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 6:2).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:1, 4:6, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карлос Алькарас
Читайте также
«Фурия роха» сняла проклятие «автобуса», Ямаль напомнил как надо забивать. Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Саудовская Аравия
Убийство отца с братом боевиками и бан в США. Айман Хуссейн оказался на ЧМ вопреки всему
Беспилотники ВСУ атаковали подмосковный Центр космической связи «Дубна»
Глава Воронежской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
Дебошир с ножницами умер на борту самолета Москва – Омск
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Познер о последних результатах Медведева: «Что-то не в порядке, но причины неизвестны»
Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP, Хачанов выпал из топ-20
«Были огромные проблемы с уровнем сахара». Зверев объяснил поражение в Галле неисправным датчиком глюкозы
Зверев уступил Фритцу в полуфинале турнира в Галле
Альтмайер — о победе над Медведевым в Галле: «Сейчас меня переполняют эмоции»
Медведев уступил сопернику не из топ-50 на третьем турнире подряд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев: «Соревнование — это наркотик. Это моя жизнь»

Джокович и Вердаско проиграли матч на последнем турнире в карьере испанца

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости