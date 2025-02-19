Алькарас обыграл Нарди и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Лукой Нарди во втором круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.

Соперником Алькараса в четвертьфинале турнира станет чех Иржи Легечка, который в матче второго раунда победил Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 6:2).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:1, 4:6, 6:3