Алькарас обыграл Нарди и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Лукой Нарди во втором круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.
Соперником Алькараса в четвертьфинале турнира станет чех Иржи Легечка, который в матче второго раунда победил Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 6:2).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:1, 4:6, 6:3
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