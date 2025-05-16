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16 мая 2025, 18:47

Алькарас обыграл Музетти и стал первым финалистом «мастерса» в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «мастерса» в Риме — 6:3, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

Алькарас сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Музетти ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале 22-летний испанец сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 11).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Теннис
Карлос Алькарас
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