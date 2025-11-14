Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:1.

Игра длилась 1 час 23 минуты. Первая ракетка мира сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У 9-й ракетки мира — 3 эйса.

Алькарас (3 очка) одержал третью победу в группе Джимми Коннорса и вышел в полуфинал. Также свой путь на Итоговом турнире продолжит австралиец Алекс де Минаур (1). Музетти и американец Тэйлор Фритц (по 1 очку) выбыли.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 6:1