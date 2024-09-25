Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отобрался на Итоговый турнир ATP, сообщается на сайте организации.

Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. До Алькараса на Итоговый турнир квалифицировались первая ракетка мира Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Алькарас будет участвовать в Итоговом турнире третий раз кряду. В прошлом сезоне испанец уступил в полуфинале сербу Новаку Джоковичу, который впоследствии стал победителем.