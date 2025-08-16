Алькарас — о победе над Рублевым: «Условия были экстремальными, но мне очень нравится играть так»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Условия были экстремальными, но мне очень нравится играть с такой энергией. Я очень рад переживать такие моменты, поэтому просто напоминаю себе об этом в такие моменты. Я все время сохранял позитивный настрой, хотя несколько раз терял концентрацию во втором сете. Играя с таким игроком, как Андрей, когда теряешь концентрацию на двух-трех очках, это может стоить тебе сета или почти матча. Я просто сохранял ментальную мощь, и именно этим я больше всего горжусь», — приводит официальный сайт ATP слова Алькараса.

В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).