16 августа, 02:12

Алькарас — о победе над Рублевым: «Условия были экстремальными, но мне очень нравится играть так»

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Условия были экстремальными, но мне очень нравится играть с такой энергией. Я очень рад переживать такие моменты, поэтому просто напоминаю себе об этом в такие моменты. Я все время сохранял позитивный настрой, хотя несколько раз терял концентрацию во втором сете. Играя с таким игроком, как Андрей, когда теряешь концентрацию на двух-трех очках, это может стоить тебе сета или почти матча. Я просто сохранял ментальную мощь, и именно этим я больше всего горжусь», — приводит официальный сайт ATP слова Алькараса.

В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).

Андрей Рублев.Как же обидно за Рублева! Блестяще играл с Алькарасом, но дрогнул и покинул Цинциннати
