Алькарас — о титуле в Лондоне: «Я приехал без особых ожиданий, просто поиграть в хороший теннис»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире в Лондоне.

22 июня 22-летний испанец в финале обыграл чеха Иржи Легечку — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«Этот турнир действительно особенный для меня. Я просто счастлив снова поднять этот трофей. Я приехал без особых ожиданий, просто чтобы поиграть в хороший теннис и привыкнуть к траве. Мне повезло, что здесь у меня было много друзей и семьи, с которыми я чувствовал себя по-настоящему комфортно как на корте, так и вне его», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Алькарас выиграл 21-й титул на турнирах категории ATP в карьере и пятый в 2025 году. 23-летний Легечка потерпел третье поражение в решающих матчах.