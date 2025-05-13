Алькарас о матче с Дрейпером: «Будет отличная битва»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал предстоящий матч с британцем Джеком Дрейпером в 1/4 финала турнира в Риме.

«Джек прекрасно играет — на очень высоком уровне. Я смотрел его матчи. В последнее время он добивается больших результатов. Я должен быть готов. Думаю, будет отличная битва. Да, у меня хорошая статистика в четвертьфиналах, но все матчи разные. Если я хочу победить, то должен показать лучший теннис. В прошлый раз я ему проиграл. Нужно проанализировать, что я делал правильно, а что — нет, и извлечь уроки», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Матч между Алькарасом и Дрейпером состоится 14 мая. Счет личных встреч — 3-2 в пользу испанца.