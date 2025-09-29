Алькарас сыграет с Фритцем в финале турнира в Токио

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Токио — 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился 2 часа 10 минут.

На счету Алькараса 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Рууд сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

В финале турнира в столице Японии 22-летний испанец сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 3:6, 6:3, 6:4