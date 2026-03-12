12 марта, 03:50

Алькарас переиграл Руда в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 32 минуты. 22-летний испанец подал 7 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет и 0 двойных ошибок.

Следующим соперником Алькараса будет британец Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:1, 7:6 (7:2)

  No Name 4

    Карлос Алькарас переиграл норвежца Каспер Рууд мля, у вас гастарбайтеры что ли статьи пишут???

    12.03.2026

