Алькарас переиграл Руда в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 32 минуты. 22-летний испанец подал 7 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет и 0 двойных ошибок.

Следующим соперником Алькараса будет британец Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:1, 7:6 (7:2)