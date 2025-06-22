Карлос Алькарас и Иржи Легечка сыграют в финале турнира в Лондоне 22 июня

Испанский теннисист Карлос Алькарас и чех Иржи Легечка сыграют в финале турнира в Лондоне в воскресенье, 22 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Легечка с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

22-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 23-летний Легечка занимает 30-е место в рейтинге ATP.

Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания) на травяных кортах стартовал 16 июня и завершится финалом 22 июня. Действующий чемпион «пятисотника» — американец Томми Пол.

