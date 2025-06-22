Алькарас обыграл Легечку и стал победителем турнира в Лондоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил чеха Иржи Легечку в финале турнира в Лондоне — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

22-летний испанец выиграл 21-й титул на турнирах категории ATP в карьере и пятый в 2025 году. 23-летний Легечка потерпел третье поражение в решающих матчах.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP HSBC Championships

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.