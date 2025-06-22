Теннис
22 июня, 18:21

Алькарас обыграл Легечку и стал победителем турнира в Лондоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил чеха Иржи Легечку в финале турнира в Лондоне — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

22-летний испанец выиграл 21-й титул на турнирах категории ATP в карьере и пятый в 2025 году. 23-летний Легечка потерпел третье поражение в решающих матчах.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP HSBC Championships

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Карлос Алькарас
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
  • Дмитрий Ушкачев

    Карлитос просел во втором сете. Старался не форсировать, ждал ошибок. Фарт не поймал. Психанул и убил оппонента.

    22.06.2025

  • dedpihto59

    вполне ожидаемо:woman_shrugging:

    22.06.2025

  • hant64

    Посмотрел последние минут 20 этого матча, по итогам увиденного не понял, за счёт чего Легечка два первых сета держался.

    22.06.2025

