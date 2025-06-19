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19 июня 2025, 21:27

Алькарас стал четвертьфиналистом турнира в Лондоне

Алина Савинова

Испанец Карлос Алькарас победил своего соотечественника Хауме Мунара во втором круге турнира в Лондоне.

Встреча длилась 3 часа 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 в пользу второй ракетки мира. В решающем сете Алькарас отыгрался с 2:4.

За матч Алькарас 9 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. У его соперника 10 эйсов, 8 «двойных» и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал испанец поборется с победителем пары Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнех (Франция, LL).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP HSBC Championships

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:5

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Теннис
Карлос Алькарас
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