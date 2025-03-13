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13 марта 2025, 05:40

Алькарас обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанец Карлос Алькарас обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 14 минут. 21-летний испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Следующим соперником Алькараса будет аргентинец Франсиско Черундоло, победивший австралийца Алекса Де Минаура, — 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:1

Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 7:5, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина, 25) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 7:5, 6:3

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Теннис
Алекс де Минаур
Григор Димитров
Карлос Алькарас
Тэйлор Фритц
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