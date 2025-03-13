Алькарас обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец Карлос Алькарас обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 14 минут. 21-летний испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Следующим соперником Алькараса будет аргентинец Франсиско Черундоло, победивший австралийца Алекса Де Минаура, — 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:1

Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 7:5, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина, 25) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 7:5, 6:3