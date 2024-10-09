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9 октября, 08:15

Карлос Алькарас — Гаэль Монфис: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн

Карлос Алькарас сыграет с Гаэлем Монфисом на «мастерсе» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас сыграет с французом Гаэлем Монфисом в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Игра начнется после 9.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Монфис с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В 2023-м на «тысячнике» в Китае испанский теннисист вылетел в четвертом круге, проиграв Григору Димитрову в трех сетах — 7:5, 2:6, 4:6.

21-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 38-летний Монфис занимает 46-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 2-1 в пользу Карлитоса.

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Теннис
Гаэль Монфис
Карлос Алькарас
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