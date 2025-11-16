Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025

Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира ATP-2025 — 6:2, 6:4.

22-летний испанец сделал 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего канадского соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 0 из 1 реализованных брейк-поинтов.

В финале Итогового турнира Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 16 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:2, 6:4