Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025
Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира ATP-2025 — 6:2, 6:4.
22-летний испанец сделал 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего канадского соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 0 из 1 реализованных брейк-поинтов.
В финале Итогового турнира Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 16 ноября.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:2, 6:4
