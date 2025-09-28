Теннис
28 сентября, 13:02

Алькарас стал последним полуфиналистом турнира в Токио

Алина Савинова

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах обыграл американца Брэндона Накашиму в четвертьфинале турнира в Токио — 6:2, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. Алькарас 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4

