Алькарас стал последним полуфиналистом турнира в Токио
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах обыграл американца Брэндона Накашиму в четвертьфинале турнира в Токио — 6:2, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. Алькарас 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 226 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4
Новости