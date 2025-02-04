Карлос Алькарас — Ботик ван де Зандсхюлп: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Роттердаме
Карлос Алькарас сыграет с Ботиком ван де Зандсхюлпом в первом круге турнира в Роттердаме 4 февраля
Испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом в первом круге турнира в Роттердаме во вторник, 4 февраля. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — ван де Зандсхюлп с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
21-летний испанец — 3-я ракетка мира. 29-летний представитель Нидерландов занимает 84-е место в рейтинге ATP.
Турнир в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля. Действующий победитель хардового турнира ATP 500 в Нидерландах — итальянский теннисист Янник Синнер.
Новости