Алькарас победил Фиса и сыграет с Руне в финале турнира в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл француза Артюра Фиса в полуфинале турнира в Барселоне — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 16 минут.
В финале турнира испанец встретится с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:2, 6:4
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