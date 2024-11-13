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Сегодня, 14:45

Карлос Алькарас — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP

Карлос Алькарас проведет матч Андрей Рублев в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас и россиянин Андрей Рублев проведут матч группового раунда Итогового турнира АТР 2024 в среду, 13 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Рублев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тура ATP Finals 2024.

21-летний Алькарас — 3-я ракетка мира, 27-летний Рублев расположился на 8-й строчке мирового рейтинга.

Алькарас и Рублев выступают в группе Джона Ньюкомба с Каспером Руудом и Александром Зверевым. Карлос на старте ATP Finals 2024 проиграл норвежцу Рууду, а Андрей — немцу Звереву.

Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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