Карлос Алькарас сыграет с Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме 6 февраля

Испанец Карлос Алькарас встретится с итальянским теннисистом Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме в четверг, 6 февраля. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Вавассори с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний Алькарас — 3-я ракетка мира. 29-летний Вавассори занимает 317-е место в рейтинге ATP.

Счет в личных встречах 1-0 в пользу испанского теннисиста. Соперники встречались в феврале 2024 года на турнире в Буэнос-Айресе. Матч завершился со счетом 7:6, 6:1.

Турнир ATP 500 в Роттердаме пройдет с 3 по 9 февраля.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео