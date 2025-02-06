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6 февраля 2025, 20:30

Карлос Алькарас — Андреа Вавассори: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Роттердаме

Карлос Алькарас сыграет с Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме 6 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас встретится с итальянским теннисистом Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме в четверг, 6 февраля. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Вавассори с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний Алькарас — 3-я ракетка мира. 29-летний Вавассори занимает 317-е место в рейтинге ATP.

Счет в личных встречах 1-0 в пользу испанского теннисиста. Соперники встречались в феврале 2024 года на турнире в Буэнос-Айресе. Матч завершился со счетом 7:6, 6:1.

Турнир ATP 500 в Роттердаме пройдет с 3 по 9 февраля.

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Теннис
Карлос Алькарас
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