Карлос Алькарас — Андреа Вавассори: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Роттердаме
Карлос Алькарас сыграет с Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме 6 февраля
Испанец Карлос Алькарас встретится с итальянским теннисистом Андреа Вавассори во втором круге турнира в Роттердаме в четверг, 6 февраля. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.
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21-летний Алькарас — 3-я ракетка мира. 29-летний Вавассори занимает 317-е место в рейтинге ATP.
Счет в личных встречах 1-0 в пользу испанского теннисиста. Соперники встречались в феврале 2024 года на турнире в Буэнос-Айресе. Матч завершился со счетом 7:6, 6:1.
Турнир ATP 500 в Роттердаме пройдет с 3 по 9 февраля.
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