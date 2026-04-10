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10 апреля, 18:11

Алькарас победил Бублика с «баранкой» в 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Getty Images

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

В четвертьфинале испанец обыграл 11-ю ракетку мира Александра Бублика со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 3 минуты. Теннисисты провели первый матч между собой.

Алькарас сделал за игру 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. У Бублика — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Алькарас за выход в финал «мастерса» в Монте-Карло встретится с победителем матча Валентин Вашеро (Монако) — Алекс де Минаур (Австралия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:3, 6:0

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Теннис
Александр Бублик
Карлос Алькарас
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