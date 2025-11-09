Теннис
9 ноября, 17:54

Алькарас обыграл Де Минаура в первом матче на Итоговом турнире-2025

Ана Горшкова
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил австралийца Алекса Де Минаура в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025.

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Испанец впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом турнире.

На счету 2-й ракетки мира Алькараса пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. 7-я ракетка мира Де Минаур четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Алекс де Минаур
Карлос Алькарас
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Я понимаю, что правду читать неприятно. Она там гле-то что-то колет. Но как можно не замечать основные факты и комментарии людей, которые тебя давно знают. Таблетки на ночь выпил? Волнуюсь.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Расслабить булки проще простого...

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Так я ведь только про второй сет и говорил. Первый сет был на три результата.

    09.11.2025

  • rusfеd 2.0

    ну и группа теперь у него стала - смех

    09.11.2025

  • hant64

    Могу согласиться практически во всём, но с одной оговоркой - твои рассуждения применимы исключительно ко второму сету матча, но не ко всему. Да и то, в самом начале ведь Алькарас брейкану, и Де Минаур ведь сразу брейк тоже сделал. И только после второго брейка подряд Алькараса, Минаур всё понял...

    09.11.2025

  • hant64

    Фифка, засунь свой длинный язык себе в жопу. Он у тебя настолько длинный, что этот фокус без труда сможешь выполнить:grin::grin:

    09.11.2025

  • 678ugu

    А психи могут что-то обсуждать с точки зрения психологии? Ну ты, Олежка, удивил! Головой о стену биться начал? Сначала можешь подушку подкладывать! Правда с мозгами у тебя совсем плохо... Или наоборот хорошо, когда их нет совсем? Для юристов это ведь совершенно лишняя вещь? Не забывай пить таблетки, вдруг помогут? Альтернативы же нет, на людей скоро будешь кидаться и кусать их бедных!

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А давай.)) Австралиец понял, что еще два сета надо на таком же уровне играть. Прикинул мяч к ракетке и понял с первых геймов второго сета, что есть еще два матча в группе не с Синнером и не с Алькарасом. Прагматик. 0-2 - не диагноз, полуфинал возможен. Размялся и решил сильно не упираться. С другой стороны у Карлитоса сил - вагон и маленькая тележка. Понял, что надо брать быка за рога (коррида, кстати, запрещена на его родине) и ковать железо, не отходя от кассы, как завещал Гайдай. Таков, скорее всего, был его план на игру. Два сета. Налицо полное непротивление сторон. Оно же - согласие. Как-то так вижу. :slight_smile:

    09.11.2025

  • hant64

    А давай обсудим с точки зрения спортивной психологии:grin:

    09.11.2025

  • hant64

    Да, пришлось потрудиться Карлитосу, Де Минаур запрягал хорошо. Но, как показалось, упустив первый сет (5:4 на тае вёл с двумя своими подачами, которые обе проиграл), австралиец явно во втором сете подсел. Но розыгрыши некоторые, особенно парочка у сетки, были просто украшением матча. Невынужденных у Алькараса хренова туча, нужно улучшать игру. Но для первого матча хватило и этого, а дальше - будем посмотреть.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Поехали.)) Про результат нечего сказать, кроме качелей первого сета. Австралиец сет смог на хорошем уровне концентрации сыграть. Удача была у Карлитоса. Дальше нечего обсуждать с точки зрения спортивной психологии.

    09.11.2025

    Зверев победил Шелтона в матче Итогового турнира-2025

    Takayama

