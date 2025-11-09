Алькарас обыграл Де Минаура в первом матче на Итоговом турнире-2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил австралийца Алекса Де Минаура в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025.

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Испанец впервые в карьере выиграл стартовый матч на Итоговом турнире.

На счету 2-й ракетки мира Алькараса пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. 7-я ракетка мира Де Минаур четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:6 (7:5), 6:2